12日朝の東京株式市場では、日経平均株価が、これまでの場所中の史上最高値4万2426円を上回り、史上最高値を更新しました。2024年7月11日以来およそ1年1か月ぶりの更新となります。その後も値を上げ、上げ幅は一時1000円を超えました。