アメリカのトランプ大統領は、15日に開かれる会談でロシアのプーチン大統領に「戦争を終わらせなければならない」と伝えると述べました。【映像】トランプ氏「戦争をやめろと伝える」停戦合意に意欲トランプ大統領は11日、記者団に対し米ロ首脳会談でロシアとウクライナの停戦合意に向けて、ロシア側の「条件を見極めるつもりだ」と述べました。「プーチン大統領と会談し、『戦争を終わらせなければならない』と伝えるつもりだ