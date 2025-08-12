週明け11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落した。12日に発表される消費者物価指数がアメリカ連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げを決める材料となるか見極めるため、積極的な買い注文を手控える動きが広がった。また、アメリカと中国がお互いに課す追加関税の停止期限が12日に迫る中、トランプ大統領は一時停止措置を90日延期する大統領令に署名したと報じられた。ただ、市場の不安は払拭されず、報道後