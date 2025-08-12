輝いている大人の姿を見てもらうことで、子どもたちに未来への希望を持ってもらおうという講演会が、11日に三重県桑名市で開かれました。注文住宅を手がける工務店ハウスクラフトが生きる力やチャレンジ精神をもった子どもたちの育成を目的に、小学5年生以上を対象に開いたもので、約720人が参加しました。はじめに遠藤真二代表が「講演会を通して、ぜひ皆さんの素晴らしい未来へ繋げていってほしい」と挨拶しました。その後、タレ