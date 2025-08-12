2025年8月12日放送の『プラチナファミリー』（テレビ朝日系）に、女優・柏木由紀子さんが出演。日本航空ジャンボ機が群馬県の御巣鷹の尾根に墜落し、乗客乗員520人が死亡した事故から40年。柏木さんの夫の歌手・坂本九さんも事故の犠牲に。そこで柏木さんが当時を振り返りながら、ご主人との思い出について触れた記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊『細うで繁盛記』『華麗なる一族』ほか数々のドラマに出演してきた女優・柏木由紀子