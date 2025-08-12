きのう（11日）夜、岡山県矢掛町で住宅の母屋や離れなど3棟を全焼する火事があり、この家に住む62歳の男性と連絡が取れなくなっています。 【写真を見る】矢掛町で住宅など3棟が全焼62歳の男性と連絡が取れず【岡山】 きのう午後9時ごろ、矢掛町東三成の中島巖さんの住宅から炎が上がっていると、近くに住む男性から消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての母屋1棟と離れ2棟あわせて