山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、１３日明け方にかけて、大雨となる所があるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうに注意してください。 【画像】今後の山形の天気 ［気象概況］前線が、華中から西日本と東日本の日本海側を通って、東北地方へのびています。前線は１２日は東北地方に停滞し、１３日は南下する見込みです。前線に向かっ