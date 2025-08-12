「ご査収ください」は、書類や資料の確認を依頼する際に使われる表現です。この記事では、その意味や使い方、使用時のポイントを、ビジネスに役立つ例文とともに詳しく解説します。また、返答方法やビジネスで使える言い換え表現も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 「ご査収ください」の意味や使い方 「ご査収ください」の意味や使い方を紹介します。 「ご査収ください」の意味 「ご査収（ごさしゅう）」は、「金銭、物