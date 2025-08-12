Travis Japanの川島如恵留が主演を務める舞台『すべての幸運を⼿にした男』が、11月〜12月に東京グローブ座にて上演されることが決まった。川島は舞台単独初主演。【写真】Travis Japan吉澤閑也、松田元太のムチャブリで一発ギャグ披露「みんなの笑顔が1番！」『すべての幸運を⼿にした男（The Man Who Had All the Luck）』は世界を代表する劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、1944年ニューヨークにて世界初演