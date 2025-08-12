近畿地方では８月１２日昼前から夜のはじめごろにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みで、土砂災害などに警戒が必要です。近畿地方では前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、１２日昼前から夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みで、夜遅くにかけて警報級の大雨となる可能性があります。降り始めからの降水量は大津市南小松で１５２．５ｍｍ、京都市京北で１１５．０ｍｍ