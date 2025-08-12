11日夜、胎内市の踏切で10代の女性警察官がJRの列車にはねられ死亡する事故がありました。 ■柏百花記者 「胎内市西本町のJR羽越本線です。11日午後8時前、踏切内で女性と列車が接触する事故がありました。」 警察によりますと、11日午後8時前、胎内市のJR羽越本線中条駅近くの踏切で特急「いなほ」と10代の女性警察官が衝突しました。女性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。乗客と乗員あわせて146人にケガは