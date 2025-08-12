元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が１２日、自身のブログを更新し、８日に生まれた第５子となる次女の写真をアップした。辻は「昨日はジジババがｂａｂｙに会いに来てくれました搾乳したミルクあげてくれたよ」と、前日の１１日に辻の両親が病室を訪れたことを報告した。続けて「そして昔ながらの肩でのゲップではなく令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに教えてもらって初挑戦」と記し、その模様が写った写