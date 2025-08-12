【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１１日（日本時間１２日）、古巣のエンゼルスタジアムで、岩手・花巻東高の先輩であるエンゼルスの菊池雄星と再会し、笑顔で言葉を交わした。試合前の練習中、キャッチボールを終えた大谷は帽子を取って菊池の元に駆け寄った。深々と頭を下げて両手で握手を交わし、並んで記念撮影も行った。大谷はその後、ブルペンに入り、２６球を投げ込