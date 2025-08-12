◆全日本プロレス「熱闘！サマーアクションウォーズ２０２５」（長野・エア・ウォーターアリーナ松本）観衆１５９６全日本プロレスは１０日、長野・松本市のエア・ウォーターアリーナ松本で「熱闘！サマーアクションウォーズ２０２５」を開催した。世界ジュニアヘビー級選手権は、王者・吉岡世起がジュニア戦士最強を決めるリーグ戦「ゼンニチジュニア・フェスティバル」で優勝した青柳亮生と３度目の防衛戦を行った。青柳亮