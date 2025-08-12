巨人の又木鉄平投手が１２日、イースタン・楽天戦（Ｇタウン）の試合前練習から２軍に合流した。左腕は９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で今季初登板初先発し、４回５安打２失点、６８球で降板。試合後は「グリフィンの代役として投げて、チームが勝てて、そこが一番よかったです」などと語っていた。翌１０日に出場選手登録を抹消され、代わって横川凱投手が登録されていた。