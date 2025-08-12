元世界ランキング４位で現６５位の錦織圭（ユニクロ）が、出場を予定していた１２日に開幕した米サウスカロライナ州サムスターでのツアー下部大会を欠場した。当初、本戦ドローが組まれたときには、第２シードとして名前が掲載された。しかし、この日、大会はドローを更新し、本戦ドローから錦織の名前が消え、ドローの欠場者の欄に錦織の名前が記された。理由には「ショルダー（肩）」と書かれた。錦織は、先週のシンシナティ