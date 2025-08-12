熊本県が12日午前9時時点で発表した大雨に関する被害は、以下の通りです。 【人的被害】（心肺停止）八代市：千丁町の用水路に沈んだ車の中から女性1人が心肺停止の状態で見つかった甲佐町：男性1人が土砂崩れに巻き込まれた（安否不明）玉名市：1人が境川に流された熊本市：南区城南町で同居人の男性が不在と通報があり、バイクだけを発見し、捜索中熊本市：北区貢町で車両2台が流出し、1台から1人は脱出できたが、もう1台の男性