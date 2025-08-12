佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気についてお伝えします。「土砂災害警戒情報（12日午前6時現在）」 福岡地方、北九州地方の沿岸の地域を中心に、土砂災害警戒情報が発表されています。佐賀県では全域で解除されましたが、唐津市と太良町には継続して大雨警報が発表されています。地盤が緩んでいて、少しの雨でも土砂災害につながる恐れがあります。危険な場所には近づかないように