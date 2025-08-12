日航機墜落事故現場の尾根に立つ「昇魂之碑」で手を合わせる遺族＝12日午前、群馬県上野村乗客乗員520人が犠牲となった1985年の日航ジャンボ機墜落事故から40年となった12日、遺族らが群馬県上野村にある現場「御巣鷹の尾根」を慰霊登山した。墜落地点の尾根に立つ「昇魂之碑」で黙とう。亡くなった人たちを追悼し、空の安全を祈願した。「風化させない」との声が聞かれた。遺族が高齢化し、当時を知る日航社員もわずかとなる中