イラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）の政治担当副司令官であるジャヴァニ将軍は、和平協定を発表したアルメニアとアゼルバイジャンに対して、「あなた方の過ちはゼレンスキーの過ちよりも重大だ。ロシアのウクライナ攻撃から教訓を学んでいない」と警告した。 トランプ米大統領の仲介のもとでアルメニアとアゼルバイジャンは和平に向けた共同宣言に署名したが、アゼルバイジャンとその飛び地領・ナヒチェヴァン自治共和国を