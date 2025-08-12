（漫画：©︎三田紀房／コルク）【漫画を読む】将来の進路が未定＝のびのびと学べる。「とりあえず東大に行く」を肯定するドラゴン桜の1シーン。記憶力や論理的思考力・説明力、抽象的な思考能力など、「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があり、後天的に獲得している能力は少ないと考える人が多いのではないでしょうか。その考えを否定するのが、偏差値35から東大