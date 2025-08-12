「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、セイコーグループが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １２日の東京市場で、セイコーＧは一時ストップ高。８日取引終了後に２６年３月期通期の連結業績予想と、年間配当計画を引き上げたことが好感されているようだ。 売上高予想は従来の３１２０億円から３１４０億円（前期比３．０％増）に、営業利益