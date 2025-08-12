大分銀行は朝高スタートもマイナスに転じている。８日の取引終了後に上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．９４％）、または１０億円とする自社株買いを発表し、これを受けて朝高スタートしたものの、買いが続かなかった。取得期間は８月１２日から９月３０日まで。市場買い付けのほか、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得するとしており、１２日