お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が11日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜2・28）に出演。下積み時代の借金事情を語った。井口は「最初はバイトしてたけど、オーディションが急に入ったり、ライブやテレビが急に入るとバイトできない」とした上で「中途半端なゾーンに入ると、バイトもできないし金もないし」と若手時代を振り返った。そこで「消費者金融で初めてカード持ったら、僕なん