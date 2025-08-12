日本マクドナルドホールディングスが大幅続伸し年初来高値を更新している。８日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４９５億円から５１０億円（前期比６．２％増）へ、純利益を３０５億円から３１０億円（同３．０％減）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は４１２５億円（同１．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、「メニュー・バリュー」「店舗ポー