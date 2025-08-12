丸美屋食品工業は2025年秋冬新商品33品を8月上旬から順次発売する。ふりかけ、中華、釜めしの基幹カテゴリーから新商品を投入するほか、「カップdeごはん いざ米（まい）る」シリーズを立ち上げるなど即食商品のラインアップを強化する。25年の新商品は春夏36品、秋冬33品の計69品。前年の計77品を下回るが、商品数を絞りつつ家庭や生活様式の多様化に合わせた商品の提案に力を注ぐ。ふりかけに関しては、「のりたま」発売65周年を