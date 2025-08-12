熊本製粉は7月5日，グランメッセ熊本で食育イベント「HAPPY PARK2025」を開催した。当日は「パンだふるパンミックス」を使った米粉パンこね体験会や「水について学ぼう」クイズなどを行い、延べ190人が参加した。「米粉パンこね体験会」では、同社の米粉ミックス「パンだふるパンミックス」を使用。50人の子どもたちが参加し、自分の手でパンをこねる楽しさや達成感を味わいながら笑顔があふれる体験会となった。参加者からは「楽