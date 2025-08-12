森永乳業とアンファーの妊活支援ブランド「HOMTECH（オムテック）」は、男性の妊活を支援する商品として「オムテック はぐくむ麦茶」（25回分、税込2300円）を共同開発した。数千株から選抜した森永乳業独自の「はぴねす乳酸菌（Lactobacillus helveticus MCC1848 加熱殺菌体）」を配合し、腸内環境を整え妊活中の体調管理をサポート。“妊活を女性だけのものにしない”コンセプトのもと、パートナーとともに取り組める「はぴ活習