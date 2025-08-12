聖光学院―山梨学院7回裏山梨学院2死一、二塁、萬場が左前に決勝打を放つ＝甲子園山梨学院は七回2死一、二塁から萬場の左前打で勝ち越し、八回に5長短打を集めて4点を加え突き放した。先発菰田は長身から投げ下ろす速球を武器に六回まで無安打に抑えた。七回に1―1と追いつかれたが、救援した左腕檜垣が後続を断った。聖光学院は力負け。先発の大嶋が後半つかまり、九回無死満塁からの反撃も1点にとどまった。