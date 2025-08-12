連休明け12日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比1円09銭円安ドル高の1ドル＝148円40〜41銭。ユーロは61銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円37〜39銭。12日夜に発表される米国の物価指標で、米関税政策の影響による物価上昇が確認できるとの見方から、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。日経平均株価が史上最高値を更新したことで、市場では「投資家のリスク回