ニップンは7月30日、都内で「ニップン経営セミナー」を開催、約170人が参加した。同セミナーは主要取引先を招待し開催する経営セミナーで29回目。今回は、伊藤羊一・武蔵野大学アントレプレナーシップ学部長（Musashino Valley代表）、長野麻子・モリアゲ代表を講師に招き行われた。講演に先立ちあいさつした木村富雄専務は「当社の理念は幸せ、健康、笑顔。この理念と“気分”をテーマに2人の講師を招いた。現場で周囲を巻き込み