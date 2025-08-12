Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¼«¼Ò¤Ç´ë²è¡¦À½ºî¡¢¾¾²¬çýÍ¥¼ç±é¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¶¦±é¤Ë¤è¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¤ò2026Ç¯¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛYuki Saito´ÆÆÄ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤Ç¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¶È³¦¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ÇÃÏÌÌ»Õº¾µ½¤ÈÉÔÆ°»º¶È³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿Netflix¤¬¿·¤¿¤ËÂêºà¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¶È³¦¡£ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡È¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡É¤Ï¡¢¥µ¥Ê¥®¤¬³Ì¤òÇË¤êÄ³¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤òÉ½¤¹¡£¸½Âå¤Ï¡Ö