ハナマルキの「みそ作り体験館」が、企業メセナ協議会の認定制度「This is MECENAT 2025」で、メセナ（芸術文化振興による心豊かなより良い社会づくり）活動の一つとして認定された。「みそ作り体験館」は、同社の創業100周年を記念し、2018年11月1日にオープンした。みそ作り体験を通じて、みその奥深さや日本の伝統的な食文化の重要性を伝え、長野県が推奨する「発酵・長寿」にかかわる食文化の魅力を発信し、1300年続くみその歴