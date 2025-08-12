アメリカと中国の一部の関税をめぐって、トランプ大統領は12日に迫っていた停止期限を延長する大統領令に署名しました。【映像】米中関税の一時停止を90日間延長「中国と我々は非常にうまくやっている。中国はアメリカに多額の関税を払っている」（トランプ大統領）米中双方が5月に引き下げた115％の関税のうち、24％については12日に一時停止措置の期限が迫っていました。7月にスウェーデンで行われた米中の閣僚級協議を経て