イギリスの空母『プリンス・オブ・ウェールズ』が初めて日本を訪問し、横須賀のアメリカ海軍基地に入港しました。【映像】ヘリを乗せたプリンス・オブ・ウェールズイギリス海軍の空母『プリンス・オブ・ウェールズ』は、横須賀のアメリカ海軍の基地に入港しました。『プリンス・オブ・ウェールズ』が率いる第25空母打撃群は8日以降、海上自衛隊の護衛艦『かが』やアメリカの原子力空母『ジョージ・ワシントン』など5カ国との