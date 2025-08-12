お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48歳）が、8月12日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。少年時代の“一番の思い出”を語った。「きのこの山の日」である8月11日に、都内で行われたイベント「きのこの山・たけのこの里 どっち派判定AI『MOTHER』誕生 発表会」に登壇した山里が、番組のインタビューに対応。少年時代について聞かれ、「私なんかはですね、父から小っちゃいカメラを買っても