ソウル景福宮（キョンボックン）の光化門（クァンファムン）石垣に黒の油性ペンで落書きをした７０代の男性が警察に逮捕された。１１日、国家遺産庁は「この日午前８時１０分ごろ、景福宮の職員が光化門の石垣に落書きをしている人物を発見し、状況室に報告した。現場職員がすぐに出動し、行為を中止させた後、警察に引き渡した」と発表した。国家遺産庁によると、落書きをした人物はソウルに住む７９歳の男性であることが分かった