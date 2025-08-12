夏に旬を迎える野菜の一つがゴーヤーです。カゴメ（名古屋市中区）が、ゴーヤーの苦みに関する問題をXの公式アカウントで出題しています。カゴメがXで出題した問題は、「A イボが小さい」「B イボが大きい」のうち、どちらのゴーヤーの方が苦みを強く感じやすいかというもの。カゴメは「A イボが小さい」が正解だと説明し、その理由について「色が濃くてイボが小さく密集しているものは苦みを強く感じるものが多く、逆に色が