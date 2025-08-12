Uber Japanと日本航空は8月8日〜9月30日、国内外での移動をよりお得に楽しめる「Wでおトク」コラボキャンペーンを開催する。Uber JapanとJAL コラボキャンペーン開催期間中、国内外でUber配車サービスを利用すると、対象条件を満たすことで乗車割引とJALマイルの両方を獲得できる。国内では、プロモーションコード【JAUBAUG25】を入力のうえ、Uberの配車サービスを初めて利用した先着10,000名に500マイルを進呈する。初回の乗車に