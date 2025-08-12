ことし6月の選挙活動中に銃撃を受け、重体となっていた南米コロンビアの上院議員が11日、死亡しました。この上院議員は、来年の大統領選挙の有力候補とみられていました。コロンビアのウリベ上院議員はことし6月、首都ボゴタで選挙活動をしていたところ、頭などを銃で撃たれ、病院に搬送されました。ウリベ氏はその後手術を受け、重体となっていましたが、11日に死亡しました。この事件では、現場で拳銃を所持していた15歳の少年ら