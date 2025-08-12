9日朝、北秋田市で鶏小屋のニワトリがクマに襲われ、食べられる被害がありました。北秋田警察署の調べによりますと9日午前6時40分ごろ、北秋田市米内沢字大野岱の鶏小屋で、北秋田市の70代の男性が見回りをしていたところ、クマがニワトリを襲っているのを目撃しました。襲われたニワトリの一部はクマに食べられていました。現場は、男性の自宅敷地内にある鶏小屋です。警察は、付近住民に注意を呼びかけています。