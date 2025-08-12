神戸三宮東急REIホテルは、「＼世界を旅する／食べ放題ランチ -2025 夏-」を8月1日から9月30日まで提供する。2か月毎に選べるメイン料理のラインナップを変える「トリコの食べ放題」シリーズで、「おいしい世界旅行」のテーマでは第三弾となる今回は、メキシコ・アメリカ・ハワイ・スペイン・日本の5つの地域から5種のスパイシーなメイン料理を提供する。メキシコからは「メキシカンスペアリブ」、アメリカからは「スパイシーバッ