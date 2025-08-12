駅のホームで電車待ちの女性のスカートに背後からスマートフォン差し入れた疑いで２５歳の男が逮捕されました。調べに対し「若い女の子のパンツが見たかった」と供述しているということです。奈良県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、奈良市に住む会社員の男（２５）です。警察によりますと、男は１１日午後７時３０分ごろ、近鉄大和西大寺駅のホームで電車を待っていた女性の背後から、スカートの中にスマートフォ