京都市の道路で反対車線にはみ出し車3台が絡む事故 男性2人が重傷か

2025年8月12日 10時25分

京都市で車が反対車線にはみ出して対向車と衝突し、計3台が絡んだ事故
3人がケガをしており、スポーツカーの2人は重傷の可能性があると分かった
現場は片側2車線の見通しの良い直線道路で、警察が事故の原因を調べている