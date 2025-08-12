アーティストのMIYAVIさんは8月10日、自身のInstagramを更新。夫婦のデートショットを公開しました。【写真】MIYAVI＆美人妻の顔出しショット「お二人のデート姿にキュン」「メルさんのパフォーマンスお疲れ会も兼ねて１００年ぶりのデート」と、妻のmelody.さんとのデートを報告したMIYAVIさん。「いつぶりだろう？いつもは基本チビスカイのペースだから(笑)本当にいつもご苦労様です＆ありがとういつまでもみんなを優しく