【仁川（インチョン）（韓国北西部）＝樋口貴仁】小泉農相は１１日、訪問先のソウルで韓国の趙顕（チョヒョン）外相と会談し、日本産水産物の輸入規制の早期撤廃を求めた。農林水産省によると、日本の農相が韓国外相と会談するのは異例で、会談時間は約３０分だった。会談後、小泉氏は「日本産食品への信頼は十分回復していると思う。早期の規制撤廃に向け、双方の関係省庁間の意思疎通が速やかに進むことを強く期待している」