不穏な伏線がちりばめられた「こわいやさん」©カメントツ／集英社漫画が好きだ。そしてホラーも好きだ。折しも季節は夏、ささやかにでも涼を納めるべく、おすすめのホラー漫画を3作ご紹介したい。まず、８月４日に第１巻が出たてほやほやの「こわいやさん」（カメントツ、集英社）。かわいい「どうぶつ」たちが暮らす「どうぶつ村」に引っ越してきたかえるくんが、「こわいやさん」というふしぎな店を訪ねるところから