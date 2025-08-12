ロッキーズ戦に「1番・右翼」で出場【MLB】カージナルス ー ロッキーズ（日本時間12日・デンバー）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が11日（日本時間12日）、本拠地・ロッキーズ戦に「1番・右翼」で先発出場したが、6回の守備から途中交代した。この日、3回の第2打席で左膝に自打球を当てた。悶絶し苦悶の表情を浮かべていたが、その後も一度はプレーを続行。5回先頭の第3打席では三ゴロに倒れ、直後6回の守備から途中