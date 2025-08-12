◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦山梨学院６―２聖光学院（１２日・甲子園）今春センバツ８強の聖光学院（福島）が２回戦で散った。山梨学院の最速１５２キロ右腕・菰田陽生投手（２年）を前に６回まで無安打。６回に先制されたが、７回の攻撃で主将の竹内啓汰中堅手（３年）がチーム初安打を放つと、１死三塁から鈴木来夢右翼手（３年）の左前適時打で同点に追いついた。しかし直後に勝ち越し打を浴び、