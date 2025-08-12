夏の甲子園大会第７日第１試合で、山梨学院のアルプス席では、エースの菰田陽生選手の父・英典さん（４５）がメガホンを手に熱い声援を続けた。陽生選手は、英典さんの影響で５歳の時に野球を始めた。「プロ野球選手になりたい」という息子に「もっと練習しないとプロにはなれない」と自宅の庭に照明を設置。一日に約２時間、週に６日は練習に付き合い、ティー打撃のトスを上げたり、投球フォームを教えたりするなど、二人三脚